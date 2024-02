Ein angeblicher Messerangriff aus einer Gruppe von Ausländern in Bautzen hat sich als Falschmeldung herausgestellt. Wie die Polizei in Görlitz am Dienstag mitteilte, hat ein Mann aus Bautzen die Tat frei erfunden. Gegen den 22-Jährigen werde wegen des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Der Mann hat sich als vermeintlich Geschädigter in den Sozialen Medien präsentiert. Dort verbreitete er Bilder von sich in einer blutigen Hose und mit einer Schnittwunde am Bein.