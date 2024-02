Ähnlich blickt Social-Media-Experte Teja Adams auf die Entwicklung von Facebook. Zum 20. Geburtstag von Facebook findet er, die ganz fetten Jahre von Facebook seien vorüber: "Zum einen ist Facebook mit seiner Zielgruppe älter geworden. Wer heute 20 ist, meldet sich nicht mehr bei Facebook an. Der hat andere Dienste. Und dann, muss man ganz klar sagen, hat Facebook Fehler gemacht. Facebook ist in der öffentlichen Wahrnehmung ganz stark verhaftet mit Themen wie Fake News und Hate-Speech. Facebook ist auch stark verhaftet mit: Was wissen die alles von mir? Wie durchleuchten die mich?"

Dies seien alles Faktoren, die zwar auch bei Instagram und TikTok eine Rolle spielten, in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch mit diesen Plattformen nicht so verbunden seien. Dass sich normale Nutzer, aber auch Stars und Unternehmen von Facebook zurückziehen, läge nicht zuletzt am Ton, der dort mittlerweile oft herrsche, weiß auch Teja Adams weiter zu ergänzen.

In 20 Jahren hat sich unsere Welt aber auch viel bei Facebook verändert. Da hilft gerade auch kein "Anstupsen" und "Zurückstupsen" mehr – was auf Facebook auch einst für viele mal eine feine Sache war. Zur Erinnerung: Man konnte damit auf unkomplizierte Weise textfrei jemandem seine Sympathie bekunden oder sich bei Freunden wieder ins Gedächtnis rufen. Und – das jetzt für die Nostalgiker unter uns: Es ist bei Facebook sogar bis heute noch möglich jemanden "anzustupsen". Thihi.

Wer sich jetzt fragt: Was ist eigentlich mit FarmVille passiert? … dem können wir an dieser Stelle leider nur mitteilen: Die Erntezeit – zumindest auf Facebook – ist vorbei, seit Ende 2020. Was bleibt ist die mehr oder weniger romantisch verklärte Erinnerung an Millionen Spieler, die einst Felder auf dem virtuellen Facebook-Bauernhof bestellten, Tiere versorgten und um Ernte- und Zuchterfolge wetteiferten – und damit, ob gewollt oder nicht, ihre Facebook-Freunde belästigten. (Schließlich wollten Ernte-Erfolge und Co. ja mit anderen über Facebook geteilt werden.)

Was bleibt, ist Facebook als ein Social Network für vorwiegend Ü-40-Jährige und speziell Interessierte, die sich für bestimmte Gruppen und Seiten hier begeistern. Zumindest betont Teja Adams dieses Alleinstellungsmerkmal: "Also Gruppen auf Facebook: vom Kleingartenverein über Experten für veganes Kochen ... Wir haben weltweit gesehen drei Milliarden Nutzer und 1,5 Milliarden davon sind in Gruppen aktiv. Der Austausch in Gruppen ist also nach wie vor ein großes Ding bei Facebook und das ist nichts, was ein anderes Netzwerk in dem Maß bislang adaptiert hat."