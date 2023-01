Nach dem tödlichen tödlichen Zugunfall am Bahnübergang in Oelsnitz ermittelt die Polizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, ist der genaue Grund für den Unfall noch nicht bekannt.

Am Donnerstagabend war am Bahnübergang an der Inneren Neuwieser Straße in Oelsnitz ein Auto mit einer einfahrenden Citybahn kollidiert. Dabei kam der 81 Jahre alte Autofahrer ums Leben. Nach Polizeiangaben vom Freitag war die Schrankenanlage zum Unfallzeitpunkt geschlossen. Warum der der 81-Jährige an den wartenden Autos und der geschlossenen Schranke vorbei auf den Bahnübergang fuhr, sei bislang unklar.