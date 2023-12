Diese Latten werden dann an den unterschiedlichen Maschinen zu einem Schlitten. Die längsten Latten - bis zu zwei Meter lang - werden zur Kufe und mit Hörnerbock gebogen. Das Biegen der Hörner ist eine Kunst für sich. Hochkant lehnt eine besondere Biegemaschine an der Wand und Samuel Teubner spannt mehrere dünne Leisten in die abgerundete Vorrichtung ein: "Das geht in einem Arbeitsschritt. Wenn die Leisten geschnitten sind, kommt Leim in den Zwischenraum und dann wird das in der Form gebogen. Die wird ein wenig geheizt und nach 90 Minuten bleibt das Holz in Form." Die typische Rundung des Hörnerschlittens ist fertig.