Im erzgebirgischen Pöhla gibt es ein sportliches Jubiläum. Zum 20. Mal richtet der SV Fortuna am Mittwoch den internationalen Ladies-Cup im Skispringen aus. Als Schirmherr der Traditionsveranstaltung agiert auch in diesem Jahr wieder der prominenteste Pöhlaer, Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog.

"Es zeigt, dass das Skispringen auch in den kleineren Ortschaften noch lebt. Dass es engagierte Vereinsmitglieder gibt, die das immer wieder machen", sagt Weißflog. An dem Springen hänge eine Menge Organisation, die komplett ehrenamtlich gestemmt werde. "Und wer das mal sehen will: Damenskispringen ist mindestens genauso interessant wie das der Männer", so Weißflog.