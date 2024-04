In Schwarzenberg ist am Dienstag ein neuer Großschwibbogen unterhalb der Kirche aufgestellt worden. Das Besondere daran: Die Motive bestehen aus Klöppelspitze. "Zu sehen ist das Wahrzeichen der Stadt, die Schlosskirche", erzählt Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU). "Das ist ein Rahmen aus Metall mit einer entsprechenden Beleuchtung und Plexiglas-Scheiben, sodass das Material sicher untergebracht ist."

Angefertigt wurden die Motive von den Klöpplerinnen der Volkskunstschule des Erzgebirgskreises. "Ich glaube nicht, dass es in dieser Form und Größe schon so einen Schwibbogen gibt", so Gehart. Eine mögliche Eintragung in das Guinessbuch der Rekorde soll noch geprüft werden.