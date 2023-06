Das Land Sachsen will seine Wintersportorte mit knapp fünf Millionen Euro im Jahr 2023 unterstützen. Das hat Sachsens Innen- und Sportminister Armin Schuster (CDU) am Dienstagabend mitgeteilt. Mithilfe eines "Sonderprogrammes für den organisierten Wintersport" sollen seinen Worten zufolge in erster Linie Sportstätten des Spitzensports gefördert werden. Zuvor gab es nach Informationen von MDR SACHSEN Streit um die Klimafreundlichkeit der einzelnen Vorhaben.