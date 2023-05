In Kleinrückerswalde, einem Ortsteil von Annaberg-Buchholz, sind im großen Stil Mini-Bagger gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind insgesamt fünf der gelben Baumaschinen in der Nacht von Sonntag zu Montag von einem Firmengelände an der Alten Poststraße verschwunden.