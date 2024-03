Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Donnerstagabend in Aue im Erzgebirge gegeben. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion bestätigte, waren die Beamten mit mehreren Einsatzwagen am Postplatz. Den Angaben zufolge war es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann gekommen.