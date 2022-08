Unterwegs im Zschonergrund

Müll nicht im Wald entsorgen!

Am Eingang zum Landschaftsschutzgebiet weist uns ein Plakat darauf hin, was mit ungebetenen Hinterlassenschaften der Besucher passiert: Sie brauchen sehr lange, bis sie wieder aus der Natur verschwunden sind.

Kennen Sie den Weißen Rotzling, das Gelbe Schalentier, den Alten Doesenhopf oder den Gemeinen Beutler? Auf einem Plakat ist erklärt, was es damit auf sich hat - ein Plakat, das sagen möchte: Lasst nichts zurück, sondern nehmt alles wieder mit! Bildrechte: MDR/ Claudia Wenke

Wir folgen dem Weg - links neben uns der Zschonerbach, rechts neben uns eine sattgrüne Wiese - herrlich! Dann stoßen wir auf ein Wehr. Davon gibt es einige hier.

Bildrechte: MDR/Claudia Wenke

Ab in den grünen Wald - die Ruhe genießen

Die erste Brücke führt uns über den Bach - nun ist der Zschonerbach rechts von uns. Wir staunen über die vielen Steine im Bach und laufen über einige drüber. Viel Wasser trägt der Bach an dieser Stelle nicht. Schnell folgt die zweite Brücke aus Metall. Ein schöner Blick bietet sich entlang des Baches. Oh, was ist das? Ein umgestürzter Baum ist genau zwischen zwei anderen Bäumen gelandet.

Hier wurde ein Baum entwurzelt. Bildrechte: MDR/Claudia Wenke

Das Gelände ist recht eben – abgesehen von Steinen und Wurzeln, aber das gibt dem Weg seinen Charakter. Dann führt uns der Weg etwas hinauf, bevor es wieder ein Stück bergab geht. Links von uns entdecken wir eine Gruppe, die den Augenblick genießt – mit Yoga! Ja, es ist ruhig hier. Nach einer Kurve kommen wir an eine helle Stelle direkt am Wasser, die zum Abkühlen einlädt. Schnell sind die Schuhe ausgezogen. Wasser, Steine, Sonne und Schmetterlinge – der Natur ganz nah.

Am Bach spielen - ein Highlight für die kleinen Wanderer. Bildrechte: MDR/Claudia Wenke

Nun folgt die nächste Brücke, dieses Mal aus Stein. Der Weg führt uns vorbei an einer wunderschönen Wiese, die sich durch Tal und Berg zieht. Oberhalb haben es sich Kühe gemütlich gemacht, die im Schatten ihr Gras kauen.

Dann kommen wir wieder in den Wald. Auf unserem Weg begegnen uns nicht viele Wanderer. Es ist wenig überlaufen und sehr angenehm. Der Weg mutet natürlich an und man kann einige abenteuerliche Stellen erkunden. Irgendwann kommen wir an die letzte Brücke auf unserem Weg. Wieder eine aus Metall. Wir biegen nach rechts auf die Brücke. Folgt man dem Weg nach links, kommt man nach Pennrich/Gompitz. Wir haben die Brücke hinter uns und folgen dem Weg rechts neben einer Wiese entlang. Leere Wanderwege und viel Ruhe genießen wir auf unserem Ausflug. Bildrechte: MDR/Claudia Wenke

Raus aus dem Zschonergrund

Bisher waren wir dem grünen Wanderschild gefolgt. Nun folgen wir dem weiß-gelb-weißen Wanderschild, denn das führt uns über Podemus zurück zur Mühle. Deshalb folgen wir jetzt dem Pennricher Weg.

Da ist unser Weg! Bildrechte: MDR/ Claudia Wenke Der führt uns heraus aus dem Wald auf einen Feldweg. Links und rechts neben uns liegen weite Felder zum größten Teil abgeerntet. Schaut man nach rechts, blickt man auf Dresden. Eine Bank lädt zum Verweilen ein. Zwischen den Feldern hindurch, irgendwann an wenigen Häusern vorbei, gelangen wir an eine Straße - die Roitzscher Landstraße. Nun müssen wir im Ort Podemus ein Stück an der Straße gehen.



Kurz nach dem Ortseingang biegen wir rechts ab, um dann gleich wieder links zu gehen. So kommen wir auf den Podemuser Ring. Der führt uns vorbei an "Vorwerk Podemus". Ah, ein Schild! Hier sind wir richtig!

Dem Naturlehrpfad folgen

Nun gelangen wir auf den Naturlehrpfad. Ein sehr schöner Weg, der uns durch Wiesen und an Obstbäumen sowie Sträuchern vorbeiführt. So kenne ich das aus meiner Kindheit und ich liebe es! Den Kühen auf den Wiesen scheint es auch zu gefallen.

Herrlich, dieser Weg! Erinnert an die Weite und die endlosen Tage in den Sommerferien meiner Kindheit. Bildrechte: MDR/ Claudia Wenke

Auf dem Rundweg zurück zur Mühle gelangen wir noch durch ein kleines Waldstück. Dann sehen wir schon die Mühle.

Schöner Blick auf die Zschonermühle mit ihrem Naturgarten Bildrechte: MDR/ Claudia Wenke

Nun gelangen wir zur historischen Hofeinfahrt der Zschoner Mühle. Auf unserm Weg haben wir insgesamt fünf Brücken überquert.

Unterwegs waren wir ca. 1,5 - 2 Stunden.

Dabei sind wir ca. 5,5 Kilometer gelaufen.

Zum Abschluss: Kaffee, Kuchen, Kasperle