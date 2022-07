"Ich war zufällig in Davos, als die dortige Rodelbahn eröffnet wurde", erzählt er. "Damals habe ich die begeisterten Kinder-und Elternaugen gesehen und da dachte ich: Sowas in Oberwiesenthal passt ja an den Berg und zur Rodeltradition." Pünktlich zum Sommerferienbeginn 1992 konnte die Sommerrodelbahn in Oberwiesenthal eröffnet werden. "Da stand die Schlange in Vierer-Fünferreihe bis zur Straße runter", erzählt Heinrich.