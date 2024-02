Selbstbewusst nennt sich die Herberge im ehemaligen Hammerwerk südlich des Ortes Schmalzgrube im Erzgebirge "Naturherberge". Denn das Areal liegt am Waldrand, hinter dem Haus plätschert der Mühlgründelbach. Die Ruhe wird nur von zwitschernden Vögeln unterbrochen.

Ein idealer Ort, um Urlaub zu machen, sagt Anja Jost vom Verein Hammerwerk Schmalzgrube. "Die Leute zieht es hier her, weil es so ruhig ist am Waldrand." Bei Familientreffen störe man niemanden, da könne man auch ausgelassen feiern. "Ich selbst genieße hier aber einfach die Ruhe."