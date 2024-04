Tipps der Polizei Sachsen - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an

fremde Personen.

- Lassen Sie sich von angeblichen Amtspersonen am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Angehörige deutscher Strafverfolgungsbehörden würden Sie niemals am Telefon zu einer Geldüberweisung drängen.

- Wenn Ihnen ein Anruf merkwürdig vorkommt, legen Sie

einfach auf. Gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich.

- Kontaktieren Sie selbst die Angehörigen, die angeblich betroffen sind.

- Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei.