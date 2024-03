Rat der Polizei Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

Sprechen Sie mit Angehörigen oder Nachbarn, wenn Sie solche Anrufe erhalten!

Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte und überweisen Sie kein Geld an unbekannte Konten!

Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei! Quelle: Polizeidirektion Dresden