In der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte ein Büro der AfD in Lugau beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatten unbekannte Täter Bierflaschen gegen die Fassade und die Fenster geworfen. In dem Büro arbeiten sowohl der AfD-Bundestagsabgeordnete Mike Moncsek als auch die Kreistagsfraktion der Partei. Die Polizei hat nach Informationen von MDR SACHSEN die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.