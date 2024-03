Geduld benötigen Autofahrer am Mittwoch auf der A4 zwischen Chemnitz und Glauchau. Wie die Polizei mitteilte, muss die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Wüstenbrand bis zum Mittag mehrfach kurzzeitig gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten an einer querenden Stromtrasse.