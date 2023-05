Zur feierlichen Eröffnung ihres neuen Zuhauses im Tierpark Chemnitz am Donnerstag machen die 18 Dscheladas das, was sie immer tun: sie fressen, lausen sich oder sitzen in der Sonne. Das geschäftige Treiben der Menschen hinter dem Zaun juckt die Blutbrustpaviane, wie die Dscheladas wegen ihres auffälligen roten Flecks vorne auch genannt werden, herzlich wenig. Sollen die da draußen ruhig ihre Reden halten - wir haben Wichtigeres zu tun. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch dem "Bauherrn" ihres neuen Heims, dem Chef des Tierpark-Fördervereins Thomas Paarmann, schenken sie kaum Beachtung. Dabei hat er mit dem Verein die Bausumme von 650.000 Euro zusammengetragen.

"Generell haben wir in den vergangenen drei Jahren fast 1,5 Millionen Euro investiert in die Hyänenanlage, in den Eiszeitspielplatz und nun in diese Anlage", erzählt Paarmann. Das sei das teuerste Projekt des Vereins, verrät der Fördervereins-Chef. "Wir haben das große Glück, immer einmal einen Nachlass zu bekommen. Dazu kommen 400 Patenschaften und auch Spenden und Sponsoren." Auch die Stadt unterstütze den Förderverein. Für Thomas Paarmann, den Vorsitzenden der "Tierparkfreunde Chemnitz", ist die Dschelada-Anlage das bisher größte Bauprojekt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für die neue Anlage seien drei ungenutzte alte Ställe abgerissen, Betonflächen beseitigt und renaturiert worden, erklärt Paarmann. "Damit kommt auch die Landschaft des Tierparks mit seinem Baumbestand ganz anders zur Geltung."

Das sind Dscheladas - Dscheladas, auch Blutbrustpaviane genannt, leben in freier Wildbahn im äthiopischen Hochland.

- Ihren Namen haben sie von einem roten, unbehaarten Fleck auf der Brust.

- Sie ernähren sich fast ausschließlich von Gras. - Dscheladas leben in Familienverbänden. Da sie verträglich sind, können so Gruppen von mehreren hundert Tieren zusammenleben.

- In Deutschland werden Dscheladas in sechs Tierparks gehalten.

Quelle: www.tierportraet.ch

Neue Mitbewohner sollen bald einziehen