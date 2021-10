In Chemnitz sowie in den Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirgskreis sind innerhalb einer Woche insgesamt 45 Häuser durchsucht worden. Darüber informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch. Die Durchsuchungen fanden aufgrund des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs von Kindern zur Herstellung pornografischer Inhalte statt. Festnahmen habe es zwar keine gegeben, dafür sei viel Material vor allem in Form von Datenträgern sichergestellt worden.