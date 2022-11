Im schleswig-holsteinischen Heide ist am Montag eine Frau von ihrem Ehemann erschossen worden. Das berichten unter anderem die Agentur AFP und der Norddeutsche Rundfunk. Demnach geschah die Tat auf offener Straße im Beisein des gemeinsamen 13 Jahre alten Sohnes. Die 37-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus starb. Der Sohn erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.