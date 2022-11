Grafikdesignerin Kati Hollstein verkörpert für den Kalender die Malerin und Grafikerin Marta Schrag. "Mit ihrer Empathie, die sie für ihre Bilder aufbringt, kann ich mich gut identifizieren und sehe diese immer wieder als wichtigen Bestandteil in meiner Arbeit", sagt Hollstein über Schrag.

Grafikdesignerin Kati Hollstein verkörpert für den Kalender die Malerin und Grafikerin Marta Schrag. "Mit ihrer Empathie, die sie für ihre Bilder aufbringt, kann ich mich gut identifizieren und sehe diese immer wieder als wichtigen Bestandteil in meiner Arbeit", sagt Hollstein über Schrag. Bildrechte: MDR/Karla Mohr

Angefangen hat alles mit einem Film. Zum 875-jährigen Jubiläum der Stadt Chemnitz im Jahr 2018 wurde "Hurra, es ist ein Mädchen!" produziert, in welchem erstmals 25 Frauenportraits aus der Chemnitzer Geschichte zu sehen waren. "Das hat mich sehr beeindruckt", erzählt Fotografin Karla Mohr. "Und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt hat mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu vergessenen Frauen einen Kalender zu fotografieren."

Ursprünglich war das Projekt für 2020 geplant. "Doch das Leben und Corona kamen dazwischen", lacht Mohr. Doch dadurch blieb auch Zeit zu recherchieren und tief in die Leben der "Chemnitzer Ahninnen", wie Mohr sie liebevoll nennt, einzutauchen.

Karla Mohr arbeitet seit 2003 als Fotografin in Chemnitz und hat bereits mehrere Kalender-Projekte umgesetzt. Bildrechte: MDR/Karla Mohr

Außerdem veränderte sich im Laufe der Zeit auch die Umsetzungsidee des Projekts. "In der ersten Vision hatte ich vor, die zwölf Kandidatinnen in Kleidung und Maske ihrer jeweiligen Patin an aktuellen Plätzen zeitgemäß zu inszenieren", erzählt Mohr. "Mit der während des Prozesses der letzten beiden Jahre entstandenen Variante fühle ich mich deutlich wohler, denn: Sie spiegelt authentischer meinen Arbeitsstil wider, meine Art, Frauen zu sehen."