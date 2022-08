Richard Hartmann Richard Hartmann (1809 - 1878) war einer der bedeutendsten Unternehmer in der Stadt Chemnitz. Er gründete 1837 in der Stadt eine Reparaturwerkstatt für Spinnmaschinen. Zwei Jahre später baute er bereits eigene Maschinen. 1848 stellte sein Unternehmen die erste Dampflokomotive her, was ihn später zum "sächsischen Lokomotivkönig" machte. Die Hartmann-Lokomotiven wurden in alle Welt exportiert. 1870 war das Unternehmen das größte im Königreich Sachsen. In der Weltwirtschaftskrise nach dem ersten Weltkrieg wurde die Fabrik liquidiert. Heute ist neben dem Verwaltungsgebäude nur noch eine Sheddachhalle am Fluss Chemnitz von dem Unternehmen erhalten. Quelle: Netzwerk Industrie.Kultur.Ost