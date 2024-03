Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Gedenken Friedenstag Chemnitz: Erinnerung und Mahnung

05. März 2024, 14:02 Uhr

Die Stadt Chemnitz teilt das Schicksal vieler deutscher Städte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt bei mehreren Bombenangriffen zu 75 Prozent zerstört, etwa 4.000 Menschen kamen ums Leben. Beim Chemnitzer Friedenstag wird jährlich am 5. März an die Opfer erinnert. Gleichzeitig werden Zeichen gegen Gewalt in jeder Form gesetzt.