Nationales Aufbauwerk der DDR Das Nationale Aufbauwerk (NAW) wurde 1951 gegründet und sollte große Bauvorhaben umsetzen. Träger der "Masseninitiative" war die Nationale Front, also der Zusammenschluss aller Parteien und Massenorganisationen in der DDR.



Das Nationale Aufbauwerk organisierte die freiwillige Arbeit auf Großbaustellen und sammelte Spenden für die notwendigen Baumaterialien und Arbeitsgeräte.



Zuerst in Berlin umgesetzt, entstanden später auch andere Projekte in der DDR, zum Beispiel Schwimmbäder, Parks, Feuerwehrhäuser für örtliche Feuerwehren, Sportplätze, Turnhallen und Sportlerheime, Kulturhäuser und Schulen. In den 1960er-Jahren wurde das NAW durch die "Mach-mit-Bewegung" ersetzt. Quelle: DDR Museum Berlin GmbH