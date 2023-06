Der Bahnhof ist - so sagt es ein geflügeltes Wort - das "Tor zur Stadt". Reisende erhalten einen ersten Eindruck vom Ort, den sie besuchen. In Chemnitz ist dieser Eindruck in erster Linie grau und leer. Hunderte Quadratmeter Granitplatten vermitteln eine Atmosphäre, die zum schnellen Verlassen einlädt.