Frontmann Alexey erläutert: "Bei dem Lied geht es darum, dass man ohne Grenzen super feiern kann. Und im übertragenen Sinne: Egal welcher Herkunft du bist, egal was du trinkst, was du isst … einfach zusammen feiern! Das Lied ist entstanden und dann haben wir gemerkt, dass das perfekt zur Kulturhauptstadt passt. Einfach wegen der Message. Wegen der Stimmung."

Es treten auf: Bläser, ein Hänge-Bass-Drum, ein Akkordeon und die schnarrende Bass-Balalaika von Tobias. Der 44-Jährige beschreibt die Musik so: "Es ist balkanistische, tanzbare … naja Partymusik. Würde ich schon so sagen. Das heißt aber nicht, dass es flach ist. Es ist handgemacht, authentisch und positiv. Und so ist auch ein bisschen Chemnitz!"

Er erinnert sich an einen Auftritt von Gruppa Karl-Marx-Stadt 2023 im ungarischen Veszprém, das damals europäische Kulturhauptstadt war und zieht einen Vergleich: "Das war so eine ähnliche Stadt wie Chemnitz, kulturell nicht sooo viel los. Aber genau in diesem Jahr war so viel los, dass die Leute gar nicht wussten, wo sie hingehen sollen. Ich bin gespannt, wie es in Chemnitz wird, ob es auch so überfüllt wird oder nicht."