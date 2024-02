Das Stück "Kleingarten. Liebe und Verrat" ist eine schwarze Komödie. In der treffen junge Selbstversorger, die eine neue Lebensform ausprobieren möchten, auf Familien, die das Kleingartenidyll mit den Kindern genießen möchten. Und dann sind da noch die Alteingesessenen, die für Ordnung sorgen und genau aufpassen, was passiert. So unterschiedlich sie auch sind, eint sie die Liebe zur Natur, zum eigenen kleinen grünen Gartenreich.

Für die Regie, die Kostüme und das Bühnenbild sind Hannah Drescher und Clemens Kersten verantwortlich (Titelbild). Auch hier prasseln Klischees auf die Zuschauer ein. Vom Gurkenglas über den kugelrunden Buxbaum bis zum blütenweißen Zaun findet sich alles, was in den Schrebergarten gehört. Der Zaun spielt eine besondere Rolle, denn hier ist klar: Das eigene Reich endet nicht am Gartenzaun. "Er ist eine unklare Grenze", so Regisseurin Hannah Drescher.