Hilfe für Wohnungslose Nachtcafés in Dresden bieten ein Obdach

Die Dresdner Nachtcafés haben bis Ende März geöffnet. Montags ist die Dreikönigskirche in der Neustadt offen, dienstags die Christophoruskirche in Laubegast, mittwochs die Katholische Pfarrei in Zschachwitz, donnerstags das Gemeindehaus in Loschwitz, freitags die Zionskirche beim Nürnberger Ei, sonnabends die "Immanuel"-Gemeinde in Cotta und sonntags die Katholische Pfarrei an der Stauffenbergallee. In der letzten Saison wurden insgesamt rund 2.500 Übernachtungen gezählt.