In Chemnitz laufen die Vorbereitungen für den sogenannten Kältebus. Das Ziel besteht darin, zu wohnungs- und obdachlosen Personen Kontakt aufzunehmen, eine Grundversorgung herzustellen und gegebenenfalls weitere Hilfsangebote zu vermitteln. Derzeit sichtet das Team um Victoria Teuchert den Lagerbestand, um zu schauen, was vorhanden ist, um den Bus für die neue Wintersaison zu bestücken.

Das Team vom Kältebus ist seit Winter 2020 in Chemnitz unterwegs und verteilt zum Beispiel Tee an wohnungslose Menschen. Bildrechte: Jörg Reithausen

Derzeit wird das Team vom Alternativen Jugendzentrum Chemnitz (AJZ) mit einem Raum und einem Bus unterstützt. Auch Streetworker seien bereits in dem Bus mitgefahren. "Es ist aber nicht optimal, da das Klientel ein anderes ist", sagt Teuchert. Die Angebote des AJZ richten sich an Menschen, die nicht älter als 27 Jahre sind. Obdachlose seien meistens älter. Zweimal in der Woche soll der Bus von November bis März durch Chemnitz rollen und so andere Angebote für Wohnungslose ergänzen. Neben Spenden werden auch engagierte Mithelfer für den Kältebus gesucht.