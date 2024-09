Geburtenrückgang Chemnitz muss mehrere Kitas schließen

Am Montag haben Kinder, Erzieherinnen und Erzieher der Chemnitzer Kita "Zwergenland" im Rathaus laut mit Trommeln und Pfeifen ihrem Unmut über die geplante Schließung ihrer Einrichtung Luft gemacht.

Zeitgleich informierten Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (parteilos) und die zuständige Abteilungsleiterin im Jugendamt, Anette Stolp, über die Schließungspläne für mehrere Kitas in Chemnitz bis 2028. Sie erklärten die Situation, die die Stadt zur Entscheidung bewogen hat.

"Wir haben etwa 1.000 Plätze Überhang. Das heißt, auch wenn wir Kitas schließen, können wir nach wie vor jedem Kind, das einen Krippen- oder Kitaplatz haben will, einen anbieten." Gleichzeitig betonte sie, dass es daher keine Entlassungen geben werde. Es sei angestrebt, das Personal möglichst mit den Kindergruppen in andere Einrichtungen umzusetzen, um den Kindern das bekannte Umfeld zu erhalten. Bei der Ausarbeitung der Schließungsvorschläge sei neben der momentanen Auslastung auch die Versorgungsdichte in den einzelnen Stadtteilen und der Bauzustand der Kitas herangezogen worden.