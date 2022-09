In der Chemnitzer Jakobikirche ist ab Sonntag ein Werk des britischen Künstlers Richard Long zu sehen. Es soll im Anschluss an den Gottesdienst der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das kreisrunde Kunstwerk "Petrified Wood Circle" besteht aus zahlreichen Stücken von Millionen Jahre altem Zedern- und Rotholz und stammt aus einer Privatsammlung. Longs Werk ist Teil des sogenannten Purple Path, eines Kunst- und Skulpturenparcours zur Kulturhauptstadt Europas 2025 und das erste Werk, das direkt in Chemnitz aufgestellt wurde.