Die Plastik ist Teil des sogenannten "Purple Paths", einem Kunstwanderweges, der sich anlässlich des Kulturhauptstadtjahres 2025 durch das Chemnitzer Umland schlängelt. Die feierliche Einweihung soll am Sonnabend stattfinden. Die Skulptur soll an den Bergbau erinnern und steht in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen Wismut-Schacht 7b. Sie ist eine Leihgabe von Tony Cragg, dem langjährigen Rektor der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie, an der auch der Aktionskünstler Joseph Beuys tätig war.