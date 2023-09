Kirchenchorwerk 2.000 Kinder singen beim Landeskurrendetag in Chemnitz

Hauptinhalt

Singen macht glücklich, das ist wissenschaftlich bewiesen. Zudem bringt es das Herz-Kreislauf-System in Schwung, ist also gut für Körper und Seele. Und so ging es am Sonnabend in der Chemnitzer Stadthalle fröhlich und beschwingt zu, als 2.000 Kinder aus ganz Sachsen miteinander sangen. Zum vierten Mal hatte das Kirchenchorwerk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens zum Landeskurrendetag eingeladen.