Der Enthusiasmus von 2020 scheint verflogen. Stattdessen nimmt die Kritik am Projekt Europäische Kulturhauptstadt immer mehr zu, ebenso wie eine Verunsicherung, ob Chemnitz das überhaupt stemmen kann.

Stimmungen, Meinungen, die man im Team der Kulturhauptstadt GmbH kennt und ernst nimmt, wie Andrea Pier, die kaufmännische Geschäftsführerin sagt. "Am Ende sind alle Chemnitzerinnen und Chemnitzer aufgerufen. Das ist gar nichts, was mit einem nichts zu tun hat, wo man sich hinsetzt und sagt: 'Ob die das schaffen, weiß ich nicht.'" Jeder Einzelne könne und solle mithelfen, dass die Kulturhauptstadt ein Erfolg werde. "Nur dann wird sie das auch." Andrea Pier, die Kaufmännische Geschäftfsührerin der Kulturhauptstadt GmbH, hofft, dass sich mehr Chemnitzerinnen und Chemnitzer mit der Kulturhauptstadt identifizieren. Bildrechte: Fotostudio Urbschat Berlin

Erwartungen und Wirklichkeit klaffen auseinander

Die Suche nach den vielen, die das Programm mitgestalten sollen, kommt allerdings nur langsam in Gang. So trifft man etwa bei Diskussionsrunden zur Kulturhauptstadt nur auf rund 30 Gäste, oder hat bei Baumpflanzaktionen das Gefühl, dass mehr vom Team dabei sind als freiwillige Helfer.

Zudem bemängeln Kulturakteurinnen und -akteure nach wie vor, dass sie in die Planungen zu wenig einbezogen werden. Darauf zielt letztlich eine der sechs Empfehlungen des EU-Gremiums ab, das Chemnitz auf dem Weg zur Kulturhauptstadt berät und jetzt seinen 2. Monitoring Bericht zum Stand der Vorbereitungen veröffentlicht hat. Demnach raten die Experten dazu, sorgfältig mit den Erwartungen aller beteiligten Zielgruppen umzugehen und besser zu kommunizieren. Andrea Pier sieht an dieser Stelle ebenfalls Nachholbedarf. "Unsere Idee ist im Moment, dass die Leute gar nicht ganz genau wissen, was Kulturhauptstadt eigentlich ist, und dass wir da auch noch mal besser in eine Erklärung reingehen, warum man das macht." Das sei etwas, wo noch nachgeschärft werden müsse.

Die Leute wissen gar nicht ganz genau, was Kulturhauptstadt eigentlich ist. Andrea Pier Kaufmännische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt GmbH

Der Kulturhauptstadt-Motor stottert noch

Nicht die einzige Baustelle, die sich gut anderthalb Jahre vor der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres auftut. Erst kürzlich wurde eines der Prestigeprojekte, eine Apfelbaumparade quer durch die Stadt mit dem Titel "We Parapom" gestoppt, da es in der geplanten Form nicht umgesetzt werden kann. Fachleute, Verbände und Bürger hatten moniert, dass nur Apfelbäume gepflanzt würden und die langfristige Pflege der Bäume nicht gesichert sei. Für Herbst ist eine Neuausrichtung des Projekts angekündigt. Die Parade der Apfelbäume quer durch die Stadt ist vorerst gestoppt worden. Das Kunstprojekt soll überarbeitete werden. Bildrechte: dpa

Abgesagt wurde auch "Kosmos Chemnitz", das Festival, das eine Reaktion auf die gewalttätigen Ausschreitungen 2018 war und bei dem 2019 und 2022 etwa 50.000 Menschen ein Zeichen für Toleranz und eine weltoffene Gesellschaft setzten. Als Grund für die Absage nannten die Veranstalter mangelnde Kapazitäten und fehlende Strukturen. Ob und wie es weitergeht, ist unklar.

Das Gremium hat ebenfalls anmerkt, dass die Verantwortlichen in Chemnitz sich schon jetzt um das Erbe der Kulturhauptstadt Gedanken machen sollten.

Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze hat sich dieses Thema jetzt auf die Fahnen geschrieben. "Wir müssen so viel wie möglich aus dem Jahr 2025 mitnehmen. Dass wir über den eigenen Tellerrand hinausblicken, sehe ich auch als Thema in Chemnitz". Man müsse internationale, überregionale Themen nicht als Bedrohung sehen, sondern als Befruchtung, um sich zu vernetzen. "Das muss und soll weitergehen. Das schafft man am besten, indem man in 2025 positive Erlebnisse damit verbindet." Wenn ein Projekt zum Beispiel mit polnischen Partnern im Sport oder im Kleingartenwesen gut funktioniert habe, dann stiegen die Chancen für dessen Fortführung. Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze will mit den Kulturhauptstadt-Themen über den Tellerrand der Stadt hinausblicken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die heiße Phase der Kulturhauptstadt ist eingeläutet

Damit ist jetzt die heiße Phase der Vorbereitungen eingeläutet. Wobei einige der über 70 Projekte aus dem Bid Book, dem Bewerbungsbuch, ja bereits gestartet sind. Doch auch da, so räumt Andrea Pier, Co-Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH ein, müsse man noch nachjustieren. "Wir haben in diesem Jahr 180 Veranstaltungen, entweder bei uns selbst oder in er Region oder bei unseren Bid Book-Partnern. Die Leute nähmen das aber nicht vernetzt war, sondern als singuläre Ereignisse. "Das ist etwas, was wir jetzt versuchen, besser herauszuarbeiten." Die Projekte der Kulturhauptstadt werden nach Auffassung von Andrea Pier zu wenig als Gesamtkonzept wahrgenommen. Bildrechte: dpa

Wir versuchen jetzt, besser herauszuarbeiten, dass schon ganz viel passiert. Andrea Pier Kaufmännische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt GmbH