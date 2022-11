Jens Berthold trat gleich zweimal beim Wettbewerb an – beide Male in der Kategorie 50 Plus. Gemeinsam mit weiteren Bodybuildern zeigte er vor einer Fachjury seinen muskulösen Körper. In der Kategorie der Amateure errang er dabei den Titel "Mr. Olympia“. "Jetzt habe ich alles geschafft was ich wollte und bin überglücklich, dass erreicht zu haben“, resümiert er im Anschluss in den sozialen Netzwerken.