Nachdem die Chemnitzer Polizei eine 48 Jahre alte Frau wegen des Verdachts einer versuchten Tötung festgenommen hat, wurde nun von einem Richter ein Haftbefehl erlassen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstallt gebracht. Sie soll eine 71-Jährige lebensbedrohlich verletzt haben. Das Opfer musste in der Nacht zu Sonnabend in einer Klinik notoperiert werden.

Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen waren die beiden deutschen Frauen am späten Freitagabend in einer Wohnung am Brühl in Streit geraten. Das Opfer und die Verdächtige seien Bekannte gewesen. Der Streit sei derart eskaliert, dass die Jüngere der Älteren schwerste Verletzungen zugefügt habe. In der Wohnung seien "beweisrelevante Gegenstände" sichergestellt worden. Verständigt wurde die Polizei durch Passanten. Diese waren im Umfeld des Hauses auf die verletzte 71 Jahre alte Frau aufmerksam geworden. Die Ermittlungen dauern an.