Dem Bundesverkehrsministerium zufolge sind Drohnen besonders effektiv beim Aufspüren von Rehkitzen, die sich bei der Mahd in Grünwiesen reflexartig ducken und dadurch häufig von Mähgeräten erfasst werden. Für die Tiere ende dies oft tödlich und für die Landwirte entstehe so ein hoher Schaden. Wegen europäischer Vorgaben sei der Drohneneinsatz bisher oft nur eingeschränkt möglich gewesen.

Im vergangenen Jahr haben die Kitzretter im Vogtland eigenen Angaben zufolge durch den Einsatz einer Drohne mehr als 100 kleine Rehe vor dem Tod bewahrt. Laut Ministerium sterben jährlich in ganz Deutschland rund 100.000 Rehkitze bei der Frühjahrsmahd.



Mit dem ersten Grünschnitt auf den Feldern beginnt die sogenannte Hauptsetzzeit von Rehen und anderen Wildtieren. Die Jungtiere werden von ihren Müttern im hohen Gras in Wiesen und Ackerflächen versteckt. Da sie laut Ministerium in den ersten Lebenswochen noch keinen Fluchtinstinkt haben, schweben sie so in Lebensgefahr. Vor potenziellen Angreifern schützen sie sich, indem sie sich ducken oder regungslos verharren. Sie sind somit bei der Grünfuttermahd für die Führer der Mähmaschinen kaum erkennbar.