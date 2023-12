Familien-Ausflugstipp Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz öffnet zur Rauhnacht

Eigentlich ist der Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-Hilbersdorf im Winter geschlossen. Seit vorigem Jahr gibt es aber eine Ausnahme: In den Rauhnächten dürfen an einem Tag alle Eisenbahnbegeisterten auf das Gelände. In diesem Jahr ist am Donnerstag (28. Dezember) von 15 bis 20 Uhr geöffnet.