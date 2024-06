In Chemnitz ist am Dienstagvormittag der sogenannte Sicherheitspunkt eröffnet worden. Er befindet sich direkt an der Zentralhaltestelle im großen Gebäudekomplex der Galeria Kaufhof. Hier brutzelten vor kurzem noch Burger in einem Schnellrestaurant. Binnen sechs Monaten wurde die Fläche zu einem Anlaufpunkt für Bürger und Touristen umgebaut.

Der Sicherheitspunkt ist in der Regel von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Hier verrichten jeweils zwei Beamte der Polizeidirektion Chemnitz und zwei Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes gemeinsam ihren Dienst. Sie gehen Hinweisen nach, nehmen auch mal eine Anzeige auf oder sprechen Passanten an. Immerhin bis zu 50.000 Menschen kommen hier tagtäglich vorbei, sagte ein Vertreter der Krieger-Immobiliengruppe, die als Vermieter in den Umbau nach eigenen Angaben einen hohen sechsstelligen Betrag investiert hat.

Bildrechte: MDR/Mario Unger-Reißmann

Stadt reagiert auf Sicherheitsgefühl der Bürger

Die Diskussionen um die Sicherheitslage in der Chemnitzer Innenstadt dauern seit Jahren an. Oberbürgermeister Sven Schulze sagte, bei einer solchen intensiven Diskussion im Spätsommer vergangenen Jahres sei die Idee geboren worden, einen sichtbaren Anlaufpunkt zu schaffen. Ein Anlaufpunkt für mehr Sicherheit, aber auch für mehr Sicherheitsgefühl in Chemnitz.

Diese Rechnung scheint aufzugehen, bestätigt Polizeipräsident Carsten Kaempf. Bereits im Vorfeld habe die Polizei viele Zuschriften von Bürgern erhalten, die sagen, dass sie den Anlaufpunkt für sehr notwendig und positiv halten.

Operative Einsatzgruppe bestreift Innenstadt

Dabei hat sich schon einiges getan. Seit Ende November 2023 ist die Polizei mit inzwischen 22 Beamten in der sogenannten Operativen Einsatzgruppe im Zentrum präsent. Bereits nach sechs Wochen konnte die Polizeidirektion Chemnitz nach eigenen Angaben spürbare Erfolge vermelden, unter anderem knapp 50 Anzeigen wegen Drogenkriminalität. Zudem wurden mehr als 20 Personen aufgegriffen, nach denen gefahndet wurde.

"Wir merken schon einen deutlichen Rückgang der Drogenkriminalität aufgrund des Fahndungsdrucks, und das merkt auch die Bevölkerung", sagte Polizeipräsident Carsten Kaempf am Dienstag. "Wir müssen jetzt nur die Verdrängungseffekte beobachten und unsere Maßnahmen auf die Bereiche ausdehnen, wo diese Straftaten jetzt passieren".

Motivation durch Kulturhauptstadt?