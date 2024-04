Der neue Sicherheitspunkt in der Chemnitzer Innenstadt nimmt Gestalt an. Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) und Polizeipräsident Carsten Kaempf haben dazu am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Sie regelt die Zusammenarbeit von Polizei und Stadtordnungsdienst, zunächst bis Ende 2025. Laut Schulze soll der Polizeiposten das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt weiter stärken.