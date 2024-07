Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat den 17. Streik bei der City-Bahn Chemnitz beendet. Das Bahnunternehmen teilte mit, die GDL habe das Streikende am Sonntagabend kurzfristig mitgeteilt. Deshalb sei es nicht möglich, schon am Montagmorgen einen stabilen Bahnverkehr anzubieten. Fahrgäste sollten sich vorerst weiter auf den Busnotverkehr verlassen, hieß es. Dieser bleibt aufgrund der angekündigten Streikwellen zunächst dauerhaft bestehen. "Die Busse fahren also auch noch weiter, wenn der Bahnverkehr wieder stabil läuft." Es sei mit weiteren Streikaufrufen zu rechnen.



Alle Informationen zum Ersatzverkehr sind auf der Internetseite des Unternehmens abrufbar.