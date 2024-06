Nachdem das Jugendtheater Burattino in Stollberg im Erzgebirge ein Stück über die Widerstandsgruppe Weiße Rose auf die Bühne gebracht hatte, übten rechte Schülerkreise am Stollberger Gymnasium und eine AfD-Politikerin im Erzgebirgs-Kreistag Druck auf die Theatermacher aus. So schilderte es der Regisseur und Theaterpädagoge Falko Köpp MDR KULTUR. Sein Vorwurf: In die Inszenierung wurde seitens des Kreis-Kulturbetriebes eingegriffen. Außerdem seien Diskussionsredner bei einer Begleitveranstaltung behindert worden.