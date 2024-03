Fritz Theater Chemnitz Theaterstück in drei Sprachen - wie kann das gehen?

Schon am frühen Morgen herrscht Trubel im Fritz Theater in Chemnitz. Künstlerinnen und Künstler aus drei Nationen proben hier derzeit ein Theaterstück unter dem Titel "Where is my place?", das es eigentlich noch gar nicht gibt. Erschrocken schaut Krisztián Ákli auf seine Uhr, als er das Foyer betritt. "Wir hatten doch diese Zeit vereinbart, oder?" Der Regisseur aus Ungarn erzählt lachend, dass in seiner Heimat alle immer etwas später kommen, während die Deutschen sehr pünktlich oder zu früh da sind.

Proben ohne fertiges Theaterstück

Auf der Bühne machen sich die Schauspieler warm, singen, tanzen oder dehnen ihre Muskeln. Áklis Arbeitsmethode ist unkonventionell und der Grund, warum es noch gar kein fertiges Theaterstück gibt. "Ich brauche immer Fragen und auch Beziehungen zu Literatur und Geschichte", erklärt er. Ausgangspunkt für das Projekt war das Thema Identität und Heimat. Darüber haben alle Beteiligten aus Rumänien, Ungarn und Deutschland in Onlinetreffen in den letzten Monaten viel gesprochen. "Und jetzt haben wir dazu improvisiert und Gemeinschaftsübungen gemacht und die Ideen so weiterentwickelt", so Ákli.

Bildrechte: MDR/Anett Linke