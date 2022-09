Ukraine-Krieg Chemnitzer geht für Hunde an die Front

Wer unbedingt ein Tier aus der Not im Ausland retten möchte, der solle dies, so Sascha Winkler, am Besten aus Polen oder Rumänien tun. "Die Länder haben die meisten Tiere aufgenommen", sagt er. In dem EU-Land kommen die Hunde und Katzen dann in Quarantäne und erhalten Impfungen und Papiere, mit denen sie sich nach derzeitigen Bestimmungen innerhalb der EU aufhalten und dadurch auch vermittelt werden können.

Jens von Lienen, der Leiter des Chemnitzer Tierheims am Pfarrhübel, kennt das Problem. "Die Impfstoffe aus der Ukraine und Russland werden in der EU nicht anerkannt", sagt er. Daher müssten die Tiere erst in Quarantäne, um den Schutz zu gewährleisten. Auch seine Einrichtung nahm in den vergangenen Monaten Hunde und Katzen auf, die gemeinsam mit ihren Besitzern nach Deutschland kamen. "In die Erstaufnahmeeinrichtungen durften sie nicht mit und alle Hunde und Katzen mussten in Quarantäne", sagt der Heimleiter.