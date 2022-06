Fünf Polizisten bei Auffahrunfall auf A72 bei Hartenstein verletzt

Bei einem Unfall zwischen zwei Polizei-Mannschaftsbussen sind am Dienstagabend auf der A 72 bei Hartenstein fünf Polizisten verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei in Kolonne auf der Autobahn in Richtung Leipzig unterwegs. Als ein Lkw-Fahrer plötzlich auf die Überholspur zog, musste einer der Polizeiwagen stark abbremsen. Das dahinter fahrende Dienstfahrzeug konnte nicht mehr ausweichen.