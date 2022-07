Fünf Mannschaften aus ganz Sachsen nehmen an diesem Wochenende in Chemnitz am Landesausscheid der Jugendfeuerwehren teil. Die Teams aus Wittichenau, Leipzig, Buchholz und Chemnitz müssen sich dabei in unterschiedlichen Kategorien messen. "Der Wettbewerb besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist ein Löschangriff, der zweite Teil ist dann ein Staffellauf mit Feuerwehrelementen, wie Schläuche einbinden. Da müssen Helm, Jacke und Gürtel ganz schnell angelegt werden. Das Ganze läuft natürlich auf Zeit", erläutert Marcel Schumacher von der Stadtjugendfeuerwehr Chemnitz.