"Bei so etwas wollte ich auch unbedingt dabei sein. Irgendwie hat mich das umgehauen", erinnert er sich. Deshalb habe er sich ein Rennrad gekauft und verbiss sich ins Training. Bei der diesjährigen zweiten EPR-Ausgabe geht der Chemnitzer an den Start - 15 Kilo leichter als vor einem Jahr und über 9.000 Trainingskilometer in den Beinen. Dass er die Strecke nicht schafft, davor hat er keinen Bammel. "Wenn man das will, kriegt man das hin. Und ich will."