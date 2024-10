Ein technischer Defekt hat nach Angaben der Polizei den Brand in einem Wohnhaus im Stadtzentrum in Hartha in Mittelsachsen verursacht. Aufgrund eines Kabelbruchs habe ein Elektriker zuvor eine technische Anlage im Haus kontrolliert, teilte die Polizei mit. Diese sei später in Brand geraten. Das unter Denkmalschutz stehende Haus sei derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird mit etwa 150.000 Euro beziffert.