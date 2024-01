Die Roßweiner Gerüstbaufirma "Gemeinhardt Service GmbH" sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, dass ihr Name im Zusammenhang mit rechtsgerichteten Demonstrationen verwendet wird. Unter dem Motto "Tag des Widerstands" wird im Internet zu rechtsgerichteten Demos gegen die Regierung aufgerufen. Der Urheber des Aufrufs ist nach MDR-Informationen der Rechtsextremist und ehemalige NPD-Kreisvorsitzende Max Schreiber. Schreiber will am 8. Januar in Dresden ein Protestcamp vor der Staatskanzlei aufbauen. An dem Tag finden bundesweit verschiedene Demonstrationen statt. Als Kontakt zu seiner Veranstaltung veröffentlichte Schreiber - der ebenfalls eine Gerüstbaufirma besitzt - eine E-Mail-Adresse: "info@spezialgeruestbau-dresden.de".