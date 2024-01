Am 23. Dezember ist bei einem Unfall zwischen einer Citybahn und einem im Sturm umgefallenen Baum ein Wagen beschädigt worden. Konkret wurde der Fahrzeugrahmen der Bahn beschädigt. "Wir erfahren erst im Laufe dieser Woche, wie lange das Fahrzeug ausfallen wird", sagt Citybahn-Geschäftsführer Friedbert Straube. Da ein weiteres Fahrzeug zur Hauptuntersuchung sei und ein drittes wegen einer defekten Federung ausfällt, stehen von zwölf Bahnen nur neun zur Verfügung. "Ein Viertel der Citylink-Flotte ist damit nicht einsatzbereit. Deshalb müssen wir in einen Notfahrplan übergehen", so Straube. "Es ist besser, planmäßig etwas weniger zu fahren, dafür aber stabil. Den Betrieb ohne Reservefahrzeug umzusetzen würde bei jeder Fahrzeugstörung zu außerplanmäßigen Ausfällen führen."