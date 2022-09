Beim Ausbau von Windkraftanlagen schlägt Dirk Neubauer, Landrat von Mittelsachsen, einen neuen Weg vor. So sollen künftig gemeinsam mit Bürgern Flächen gesucht werden, die nicht strittig sind. Für die Anlagen müsse Akzeptanz geschaffen werden. Dies sei ein Prozess, aber man müsse diesen Weg einschlagen. Immer wieder gibt es Proteste gegen Windräder. Aktuell zum Beispiel in Oederan, wo ein Investor ein Riesenwindrad aufstellen will. Seine Idee hat Neubauer vor ein paar Tagen Bürgermeistern des Landkreises in Regionalkonferenzen vorgeschlagen.